Haluk Bayraktar, Anadolu Ajansının ürettiği "Haberci Drone"un uçuşunu izledi
Anadolu Ajansının öz kaynaklarla ürettiği "Haberci Drone"un test uçuşu, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından takip edildi.
Anadolu Ajansının öz kaynaklarla ürettiği "Haberci Drone"un test uçuşu, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından takip edildi.
Anadolu Ajansının
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.