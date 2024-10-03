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        Haluk Bayraktar, Anadolu Ajansının ürettiği "Haberci Drone"un uçuşunu izledi

        Anadolu Ajansının öz kaynaklarla ürettiği "Haberci Drone"un test uçuşu, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından takip edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 17:55 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:17
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        Haluk Bayraktar, Anadolu Ajansının ürettiği "Haberci Drone"un uçuşunu izledi
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        Anadolu Ajansının öz kaynaklarla ürettiği "Haberci Drone"un test uçuşu, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından takip edildi.

        Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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