"TEKNOFEST Drone Şampiyonası"nda dereceye girenler ödüllerini aldı
"TEKNOFEST Drone Şampiyonası"nda başarı sağlayarak dereceye girenler ödüllerini, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ün elinden aldı.
"TEKNOFEST Drone Şampiyonası"nda başarı sağlayarak dereceye girenler ödüllerini, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ün elinden aldı.
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