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        Başkasının kimliğini verdi; parmak izinden suçlu olduğu ortaya çıktı

        ADANA'dabaşkasını kimliğini gösterip, parmak izi sorgulamasından gerçek kimliği ortaya çıkan Mustafa Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:19 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:25
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        Başkasının kimliğini verdi; parmak izinden suçlu olduğu ortaya çıktı
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        ADANA'dabaşkasını kimliğini gösterip, parmak izi sorgulamasından gerçek kimliği ortaya çıkan Mustafa Ö.'nün (34) 2 suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Mustafa Ö'nün ayrıca gösterdiği kimlik sahibinin de arandığı belirlendi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir fırından çıkan kişinin hareketlerinden şüphelenip, durdurdu. Polisin durdurduğu kişi, O.K. isimli kişinin kimliğini gösterdi. Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapan ekipler, O.K.'nin 'Şantaj' suçundan arandığını ve kimlikteki fotoğrafa benzemediğini tespit etti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin parmak izi sorgulaması yapıldı. Parmak izi taraması sonucu şüphelinin Mustafa Ö. olduğu, 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Bağlar Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Mustafa Ö., önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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