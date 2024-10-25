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        Zihinsel engelli kıza cinsel istismardan yargılanan bekçi tutuklandı

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yüzde 25 zihinsel engelli C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:38 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:45
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        Zihinsel engelli kıza cinsel istismardan yargılanan bekçi tutuklandı
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        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yüzde 25 zihinsel engelli C.İ.'ye (17) 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunup, başkalarıyla cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen mahalle bekçisi Mehmet Can D. (36), yargılandığı davada tutuklandı.

        İlçede yaşayan yüzde 25 zihinsel engelli C.İ., annesi H.İ.'ye 2022 yılında, 15 yaşındayken mahalle bekçisi Mehmet Can D. ile 2 bekçinin cinsel istismarına uğradığını söyledi. C.İ., daha sonra Mehmet Can D.'nin para karşılığı başkalarıyla da cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti. Anne ve kız önce Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi oldu, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulundu. C.İ. daha sonra koruma altına alınarak yurda yerleştirildi.

        Suçlamaları kabul etmeyen evli ve 1 çocuk babası Mehmet Can D. ile diğer 2 bekçi hakkında temmuz ayında iddianame hazırlanıp Ceyhan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Görülen davada tutuksuz sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada 7 bekçi tanık olarak dinlendi. Tanıklar, sanık bekçinin istismarına yönelik şikayetleri vatandaşlardan duyduklarını anlattı.

        Mahkeme heyeti, sanık bekçi Mehmet Can D.'nin kaçma şüphesini göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi. Karar duruşması, aralık ayında görülecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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