Zihinsel engelli kıza cinsel istismardan yargılanan bekçi tutuklandı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yüzde 25 zihinsel engelli C.İ.'ye (17) 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunup, başkalarıyla cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen mahalle bekçisi Mehmet Can D. (36), yargılandığı davada tutuklandı.

İlçede yaşayan yüzde 25 zihinsel engelli C.İ., annesi H.İ.'ye 2022 yılında, 15 yaşındayken mahalle bekçisi Mehmet Can D. ile 2 bekçinin cinsel istismarına uğradığını söyledi. C.İ., daha sonra Mehmet Can D.'nin para karşılığı başkalarıyla da cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti. Anne ve kız önce Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi oldu, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulundu. C.İ. daha sonra koruma altına alınarak yurda yerleştirildi.