TÜRK Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Adana Şube ve Akdeniz Bölge Başkanı Avukat Meryem Türktekin, 2024'ün ilk 10 ayında 357 kadın cinayeti işlendiğini belirterek, “OECD ülkeleri içerisinde kadına yönelik şiddette birinci sıradayız. Kadına değer vermeyi öğrenmeden ekonomik olarak kalkınamayız" dedi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Akif Kansu Toplantı Salonu'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü Çalıştayı düzenlendi. ÇÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü'nden 'Kadın ve Çocuk Çalışmaları Atölye Ekibi' tarafından organize edilen ve moderatörlüğünü Doç. Dr. Özlem Aydoğmuş Ördem'in yürüttüğü çalıştayda konuşan TKKD Adana Şube ve Akdeniz Bölge Başkanı Avukat Meryem Türktekin, dünyada ve Türkiye'de kadına yönelik şiddetin geldiği boyutu anlattı. Yaşanmış hayat hikayeleri ve medyaya konu olan somut örnekleri paylaşan Meryem Türktekin, çalışmalardan veriler de sundu.

'HER KADIN KADES UYGULAMASINI İNDİRMELİ'

Yaklaşık her 10 kadından 4'ünün yaşamının bir döneminde fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldığını vurgulayan Türktekin, "Her 3 kadından 1'i de ekonomik şiddet görüyor. Çalışması engelleniyor, para verilmiyor, geliri elinden alınıyor. Her 2 kadından 1'i de psikolojik şiddet görüyor. Profesör, doktor, avukat olmanız kurtarmıyor sizi ve şiddet görebiliyorsunuz. Bu anlamda KADES uygulaması çok önemli. Her kadının bu uygulamayı indirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ayrıca evrensel yardım işaretinin öğrenilmesi ve çevremizde bu işarete karşı duyarlılığımız da artmalıdır" diye konuştu.