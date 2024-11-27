Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        'Kadına değer vermeyi öğrenmeden ekonomik olarak kalkınamayız'

        TÜRK Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Adana Şube ve Akdeniz Bölge Başkanı Avukat Meryem Türktekin, 2024'ün ilk 10 ayında 357 kadın cinayeti işlendiğini belirterek, "OECD ülkeleri içerisinde kadına yönelik şiddette birinci sıradayız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kadına değer vermeyi öğrenmeden ekonomik olarak kalkınamayız'
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRK Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Adana Şube ve Akdeniz Bölge Başkanı Avukat Meryem Türktekin, 2024'ün ilk 10 ayında 357 kadın cinayeti işlendiğini belirterek, “OECD ülkeleri içerisinde kadına yönelik şiddette birinci sıradayız. Kadına değer vermeyi öğrenmeden ekonomik olarak kalkınamayız" dedi.

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Akif Kansu Toplantı Salonu'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü Çalıştayı düzenlendi. ÇÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü'nden 'Kadın ve Çocuk Çalışmaları Atölye Ekibi' tarafından organize edilen ve moderatörlüğünü Doç. Dr. Özlem Aydoğmuş Ördem'in yürüttüğü çalıştayda konuşan TKKD Adana Şube ve Akdeniz Bölge Başkanı Avukat Meryem Türktekin, dünyada ve Türkiye'de kadına yönelik şiddetin geldiği boyutu anlattı. Yaşanmış hayat hikayeleri ve medyaya konu olan somut örnekleri paylaşan Meryem Türktekin, çalışmalardan veriler de sundu.

        10 AYDA 357 KADIN CİNAYETİ; 61'İ ŞÜPHELİ ÖLÜM

        Türktekin, kadınların yüzde 41'inin eşi tarafından öldürüldüğünü, yüzde 65'inin kendi yaşadığı evde öldürüldüğünün anlaşıldığını belirtti. Dünyada her gün 133 kadın ya da kız çocuğunun kendi ailesinden biri tarafından öldürüldüğüne dikkati çeken Türktekin, "Türkiye'deki verilere de bakacak olursak; 2024'ün ilk 10 ayında 357 kadın cinayeti işlendi. Bunun 61'i şüpheli ölüm. OECD ülkeleri içerisinde kadına yönelik şiddette birinci sıradayız. Kadına değer vermeyi öğrenmeden ekonomik olarak kalkınamayız. Bu veri en başta bize bunu gösterir" diye konuştu.

        'ŞÜPHELİ ÖLÜMLER 7 YILDA YÜZDE 82 ARTTI'

        Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre son 7 yılda şüpheli kadın ölümünde yüzde 82 artış yaşandığını kaydeden Türktekin, "2010'dan 2024 Kasım ayına kadar 1441'i şüpheli olmak üzere 5 bin 768 kadın hayatını kaybetti. Daha vahim bir sonuç ise 28 Şubat 2024'te tam 24 saatte 8 kadın katledildi. 14 Haziran'da da aynı korkunç tabloyla karşılaştık, yine 24 saatte 8 kadın daha katledildi. 22 Ekim tarihinde ise hem de Adana'da 12 saatte tam 5 kadın katledildi" dedi.

        'HER KADIN KADES UYGULAMASINI İNDİRMELİ'

        Yaklaşık her 10 kadından 4'ünün yaşamının bir döneminde fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldığını vurgulayan Türktekin, "Her 3 kadından 1'i de ekonomik şiddet görüyor. Çalışması engelleniyor, para verilmiyor, geliri elinden alınıyor. Her 2 kadından 1'i de psikolojik şiddet görüyor. Profesör, doktor, avukat olmanız kurtarmıyor sizi ve şiddet görebiliyorsunuz. Bu anlamda KADES uygulaması çok önemli. Her kadının bu uygulamayı indirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ayrıca evrensel yardım işaretinin öğrenilmesi ve çevremizde bu işarete karşı duyarlılığımız da artmalıdır" diye konuştu.

        'KADININ EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNEMLİ'

        Çalıştaya katılan Girişimcilik Ekosistem Derneği Başkanı Esra Özden ise girişimcilik ekosisteminde kadının yerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Özden, şiddetin önüne geçebilmekte kadının ekonomik özgürlüğünün önemine değindi. Çalıştay, Meryem Türktekin'in kadınlar için yazdığı ve kadın dernekleri tarafından bu tür etkinliklerde sık sık çalınan 'Eşitlik Marşı'nın dinlenmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Yetim aylığında eşitlik
        Yetim aylığında eşitlik
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?

        Benzer Haberler

        Adana'da başkası adına kredi çekerek dolandırıcılık iddiasına hapis
        Adana'da başkası adına kredi çekerek dolandırıcılık iddiasına hapis
        Çekyatın altından 7 ruhsatsız silah çıktı; 'Sokakta buldum' dedi
        Çekyatın altından 7 ruhsatsız silah çıktı; 'Sokakta buldum' dedi
        İş yerine silahlı saldırı düzenleyenleri ihbar edene 300 bin lira ödül vere...
        İş yerine silahlı saldırı düzenleyenleri ihbar edene 300 bin lira ödül vere...
        Adana'da güzellik merkezinin kurşunlanması güvenlik kamerasında
        Adana'da güzellik merkezinin kurşunlanması güvenlik kamerasında
        'İlaç kalıntılı mandalinalar Bulgaristan sınırında imha edildi'
        'İlaç kalıntılı mandalinalar Bulgaristan sınırında imha edildi'
        Adana'da evine yapılan operasyonla yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi
        Adana'da evine yapılan operasyonla yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi