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        Çekyatın altından 7 ruhsatsız silah çıktı; 'Sokakta buldum' dedi

        ADANA'da polisin operasyon düzenlediği evde çekyatın altına gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:25
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        Çekyatın altından 7 ruhsatsız silah çıktı; 'Sokakta buldum' dedi
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        ADANA’da polisin operasyon düzenlediği evde çekyatın altına gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınıp, ifadesinde, “Silahları bir süre önce sokakta buldum. Çekyatın altında saklıyordum” diyen Ö.A. (14), tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kavaklı Mahallesi’ndeki bir müstakil evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada evin salonundaki çekyatın altına gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda Ö.A., gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Ö.A., ifadesinde, “Silahları bir süre önce sokakta buldum. Eve getirip, çekyatın altında saklıyordum” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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