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        İş yerine silahlı saldırı düzenleyenleri ihbar edene 300 bin lira ödül verecek

        ADANA'da yüzlerini gizleyen 2 şüpheli, gece vakti bir güzellik merkezine tabancayla saldırı düzenleyip, kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:05
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        İş yerine silahlı saldırı düzenleyenleri ihbar edene 300 bin lira ödül verecek
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        ADANA’da yüzlerini gizleyen 2 şüpheli, gece vakti bir güzellik merkezine tabancayla saldırı düzenleyip, kaçtı. İş yeri sahibi A.E., saldırganları ihbar edene 300 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

        Olay, dün saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen 2 şüpheli, A.E.’nin güzellik merkezinin önüne gitti. Sokakta bir süre bekleyen şüphelilerden biri, iş yerine tabancayla defalarca ateş etti. Bu sırada diğer şüpheli de saldırı anını cep telefonuyla görüntüledi. Şüpheliler, saldırının ardından koşarak bölgeden uzaklaştı. Saldırı, ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi A.E.’nin ihbarıyla polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        A.E., sosyal medya hesabından, saldırganları ihbar edene 300 bin lira para ödülü vereceğini açıkladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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