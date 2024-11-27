Adana'da güzellik merkezinin kurşunlanması güvenlik kamerasında

Güzellik merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinde, elinde tabanca bulunan şüphelinin iş yerine ateş açarken yanındaki kişinin de onu cep telefonu kamerasıyla kaydetmesi yer aldı.

Saldırıda, kimsenin bulunmadığı iş yerine çok sayıda mermi isabet etti.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde E.B'ye ait güzellik merkezine dün gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

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