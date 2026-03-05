Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        LÖSEV'den Adana'da Dünya Kadınlar Günü programı

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Adana'da program düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 22:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        LÖSEV'den Adana'da Dünya Kadınlar Günü programı

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Adana'da program düzenledi.

        Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, kanserle mücadele eden aileler, gönüllüler ve bağışçılar bir araya geldi.

        LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Annemin de Yüzü Gülüyor" projesiyle tedavi sürecinde en çok etkilenen annelere odaklandıklarını belirterek, şöyle konuştu:


        "Onlara hem meslek edindirme hem de dertlerini paylaşabilecekleri ortamlar yaratıp üretmelerini sağlıyoruz. Elde edilen ürünlerle hem çocuklarımızın sağlık ve eğitim giderlerini karşılıyor hem de annelerimizin öz güvenlerini pekiştirerek yeniden ayağa kalkmaları için destek oluyoruz."

        Etkinlikte, eğitmen ve yazar Reyhan Yılmaz, "Güçlü Kadın" temalı bir sunum yaptı.

        Kanserle mücadele eden hastaların da yaşadıklarını katılımcılarla paylaştığı programda LÖSEV korosu müzik dinletisi sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Karaisalı Kaymakamı Bozoğlan, engelli bireylerle iftarda buluştu
        Karaisalı Kaymakamı Bozoğlan, engelli bireylerle iftarda buluştu
        Baraka alev alev yandı
        Baraka alev alev yandı
        Adana'da çıkan yangında bir baraka kullanılamaz hale geldi
        Adana'da çıkan yangında bir baraka kullanılamaz hale geldi
        Baraka alevlere teslim oldu
        Baraka alevlere teslim oldu
        Yüreğir'de gönüllere dokunan konser
        Yüreğir'de gönüllere dokunan konser
        İnşaat işçisi, yangından bebeğiyle kurtardığı babayla bir araya geldi: Olsa...
        İnşaat işçisi, yangından bebeğiyle kurtardığı babayla bir araya geldi: Olsa...