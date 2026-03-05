Karaisalı Kaymakamı Bozoğlan, engelli bireylerle iftarda buluştu

Karaisalı Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, engelli vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.



Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılan Bozoğlan, engelli vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi.



Kaymakamlık olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten Bozoğlan, iftar programını düzenleyen ve katılan herkese teşekkür etti.



Katılımcıların oruç açtığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.​​​​​​​



