Adana'da çıkan yangında bir baraka kullanılamaz hale geldi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi'ndeki bir barakada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Yangında baraka kullanılmaz hale geldi.



