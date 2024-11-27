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        Adana'da başkası adına kredi çekerek dolandırıcılık iddiasına hapis

        Adana'da bankadan bir kadının adına kredi çekip dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 sanık, 5 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:29 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:29
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        Adana'da başkası adına kredi çekerek dolandırıcılık iddiasına hapis
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        Adana'da bankadan bir kadının adına kredi çekip dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 sanık, 5 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.A. ve U.B. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık H.A. ve müşteki T.E. arasında gönül ilişkisi bulunduğunu belirtti.

        Hakkında 2007'de alınan rapora göre akıl zayıflığı teşhisi konulan T.E'nin, ayırt etme gücüne haiz olmadığını aktaran savcı, sanıkların müştekinin telefonundan kredi başvurusu yaptığını söyledi.

        Savcı, sanıkların kredi başvurusu sonucu T.E'nin banka hesabına gelen 75 bin 979 lirayı "borç ödeme" notuyla kendi hesaplarına gönderdiğini ifade ederek, H.A. ve U.B'nin "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanıklar ise haklarındaki suçlamayı reddetti.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 4'er ay hapis ve 64'er bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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