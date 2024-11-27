'İlaç kalıntılı mandalinalar Bulgaristan sınırında imha edildi'
TÜRKİYE'den Slovakya'ya ihraç edilmek istenen Satsuma cinsi mandalinalarda kabul edilebilir limitin 4,4 katı 'chlorpyrifos-methyl' ilaç kalıntısı tespit edildi.
TÜRKİYE'den Slovakya'ya ihraç edilmek istenen Satsuma cinsi mandalinalarda kabul edilebilir limitin 4,4 katı 'chlorpyrifos-methyl' ilaç kalıntısı tespit edildi. Slovakya, mandalinaları 21 Ekim’de sınırdan geri çevirdi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, geri çevrilen mandalinanın Bulgaristan sınırında imha edildiğini söyledi.
Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında gıda güvenliği ile ilgili bilgileri hızlıca paylaşmayı ve halk sağlığını korumayı amaçlayan Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), 20 Kasım’da yayımladığı bir raporla Slovakya’ya ihraç edilmek üzere yola çıkan Satsuma cinsi mandalinalarda chlorpyrifos methyl kalıntısı tespit edildiğini duyurdu. Raporda, Bulgaristan sınırında yapılan denetimlerde pestisit oranının Avrupa Birliği’nin kabul edilebilir sınırının 4,4 kat üzerinde olduğu belirtildi. Mandalinalar 21 Ekim'de geri çevrildi.
‘TÜRKİYEYE GERİ GÖNDERİLMEDİ, DOĞRUDAN İMHA EDİLDİ’
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana’nın narenciye üretimindeki liderliğine dikkat çekerek, Türkiye’nin narenciye üretiminin yaklaşık yüzde 45’inin kentten karşılandığını belirtti. Doğan, “Ürettiğimiz narenciyeleri eylül ayından mayıs ayına kadar, başta Rusya olmak üzere Balkan ülkeleri ve Orta AMuhammet Fatih YAVUZ-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,
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