Adana'da evine yapılan operasyonla yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi
Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan hüküm giyen kişi evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Giriş: 27.11.2024 - 10:16 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:16
Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan hüküm giyen kişi evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan Süha E’nin saklandığı ikameti tespit etti.
Ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan Süha E, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri