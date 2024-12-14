FETÖ'nün finans ağı soruşturmasında 8 tutuklama

ADANAmerkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin finans ağına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında FETÖ Adana il sorumlusu M.Y.'nin de olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; örgütün Adana, İstanbul ve Manisa'daki tabanını diri tutmak için Almanya'dan para aktardığı belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, 10 Aralık'ta 3 kentte eş zamanlı baskınlar düzenledi. 4'ü kadın 14 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 30 cep telefonu, yüklü miktarda döviz, altın, örgütsel doküman ve 2 kişi için düzenlenmiş sahte Belçika kimliği ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.