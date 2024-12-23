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        Murat Kekilli'nin annesi toprağa verildi

        ADANALI şarkıcı Murat Kekilli'nin yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli (84), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:20 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:25
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        Murat Kekilli'nin annesi toprağa verildi
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        ADANALI şarkıcı Murat Kekilli'nin yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli (84), toprağa verildi. Kekilli, annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

        Adanalı şarkıcı Murat Kekilli'nin bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören annesi Sıdıka Kekilli, dün hayatını kaybetti. Kekilli'nin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi, yakınları, siyasiler ve çok sayıda kişi katıldı. Güçlükle ayakta duran şarkıcı, gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Sıdıka Kekilli'nin cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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