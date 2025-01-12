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        Düğünde 9 yaşındaki Kemal'in vurulmasına ilişkin 8 gözaltı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde bir sokak düğününde havaya ateş açılırken başına mermi isabet eden Kemal Azgın'ın (9) ağır yaralandığı olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 14:31 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:35
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        Düğünde 9 yaşındaki Kemal'in vurulmasına ilişkin 8 gözaltı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde bir sokak düğününde havaya ateş açılırken başına mermi isabet eden Kemal Azgın'ın (9) ağır yaralandığı olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçedeki Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evin önünde yapılan düğünde bazı davetliler havaya ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı. Kemal Azgın, aile yakınlarının otomobiliyle Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye gelen Kemal Azgın’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay sırasında düğünde bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

        Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Kemal Azgın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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