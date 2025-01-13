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        Park halindeki araçtaki cep telefonu ve para bulunan çantayı çaldı

        ADANA'da Seyhan Baraj Gölü kıyısında Onurcan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:47 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:50
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        Park halindeki araçtaki cep telefonu ve para bulunan çantayı çaldı
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        ADANA’da Seyhan Baraj Gölü kıyısında Onurcan D. (24), E.S.A.’nın park ettiği cipten 600 lira, 10 avro ve cep telefonu bulunan çantayı çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilip yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Olay, 28 Aralık saat 19.00 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde meydana geldi. E.S.A., cipini Adnan Menderes Bulvarı’na park edip, arkadaşlarıyla birlikte oturmak için Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti. Bu sırada aracı takip eden Onurcan D., kilitli olmayan kapıyı açıp, ön koltuktaki içinde 10 avro, 600 lira, ziynet eşyası ve cep telefonu bulunan çantayı çalıp, bölgeden ayrıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Aracına döndüğünde hırsızlığı fark eden E.S.A., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki kamera görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini belirledi. Onurcan D., evine yapılan baskında gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifadesinde, çaldığı parayı harcadığını, cep telefonunu ise sattığını öne süren Onurcan D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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