İş kazasında felç kalan Sezgin, kazandığı tazminatın ödenmesini istiyor

KONYA'datünel inşaatında çalışan, beton mikserinin devrilmesi sonucu felç kalan Sezgin Keşto (31), şirkete karşı açtığı davayı kazandı. Firmanın 15 milyon 739 bin lira tazminat ödemesine karar verilirken, bu zamana kadar parasını alamayan Keşto, "Bakımsız bir araçtan dolayı kaza geçirdim. Davayı kazanmama rağmen beni arayıp, 'Parayı ödemeyeceğiz. İstediğini yapabilirsin' dediler" dedi.

Konya'daki Afşar ve Bağbaşı Barajı arasındaki Mavi Tünel'in inşaatında ekskavatör operatörü olarak çalışan Sezgin Keşto, 1 Mart 2019'da Hadimi ilçesindeki şantiyeye gitmek için Cezmi Çelik'in (54) kullandığı beton mikseriyle yola çıktı. Uzun süredir bakımlarının yapılmadığı ve arızalı olduğu öne sürülen beton mikseri, şanzımanındaki sorun nedeniyle kontrolden çıktı.

6 AYLIK TEDAVİ SONRASI TABURCU OLDU

Çelik'in durduramadığı beton mikseri, yol kenarındaki kayaya çarpıp, devrildi. Hurdaya dönen araçtaki Çelik hayatını kaybetti, yanındaki Keşto ağır yaralandı. Araçtan çıkarıldıktan sonra Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Keşto'nın omurgasının kırıldığı, omuriliğinin zedelendiği belirlendi. Geçirdiği ameliyatın ardından 3 gün yoğun bakımda kalan Keşto, 6 aylık tedaviden sonra taburcu edildi. Bir daha yürüyemeyeceğini öğrenen Keşto, Adana'daki ailesinin evine döndü.