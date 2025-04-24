Adana'da cip ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında İmamoğlu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 KY 136 plakalı cip, kavşakta seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki Samet Kasap (21) ile Hayri Can Solmaz (22) yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından İmamoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Adana’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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