Adana'da 'drift' yapan 5 sürücüye 200 bin TL ceza

Merkez Çukurova ilçesindeki Uğur Mumcu Bulvarı'nda bir grup, düğün konvoyunda yolu trafiğe kapatıp drift yaparak trafiği tehlikeye sokacak şekilde ilerledi. Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu 5 sürücüyü yakalayarak 2'sinin ehliyetine el koydu. Sürücülere drift, araçların açılır tavanlarından yolcu çıkarma, kazaya sebebiyet verecek şekilde şerit değiştirme ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 200 bin TL'ye yakın para cezası uygulandı.

ADANA’da polis ekipleri, düğün konvoyunda trafiği kapatıp drift yapan 5 sürücüye toplam 200 bin TL ceza kesti, 2 sürücünün ehliyetine de el konuldu.

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