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        Adana'da 'drift' yapan 5 sürücüye 200 bin TL ceza

        ADANA'da polis ekipleri, düğün konvoyunda trafiği kapatıp drift yapan 5 sürücüye toplam 200 bin TL ceza kesti, 2 sürücünün ehliyetine de el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 19:31 Güncelleme: 09.05.2025 - 19:31
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        Adana'da 'drift' yapan 5 sürücüye 200 bin TL ceza
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        ADANA’da polis ekipleri, düğün konvoyunda trafiği kapatıp drift yapan 5 sürücüye toplam 200 bin TL ceza kesti, 2 sürücünün ehliyetine de el konuldu.

        Merkez Çukurova ilçesindeki Uğur Mumcu Bulvarı'nda bir grup, düğün konvoyunda yolu trafiğe kapatıp drift yaparak trafiği tehlikeye sokacak şekilde ilerledi. Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu 5 sürücüyü yakalayarak 2'sinin ehliyetine el koydu. Sürücülere drift, araçların açılır tavanlarından yolcu çıkarma, kazaya sebebiyet verecek şekilde şerit değiştirme ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 200 bin TL'ye yakın para cezası uygulandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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