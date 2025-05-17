Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor - Hatayspor: 0-5

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Emre DoğuADANA DEMİRSPOR: Deniz Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Abdulsamet Burak (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 21:04 Güncelleme: 17.05.2025 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor - Hatayspor: 0-5
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Emre Doğu

        ADANA DEMİRSPOR: Deniz Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Abdulsamet Burak (Dk.74 Ali Arda Yıldız) , Burhan Ersoy, Osman Kaynak (Dk.46 Fougeu) , Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Maestro, Alioui, Ozan Demirbağ (Dk.46 Aksel Aktaş), Barasi

        HATAYSPOR: Emir Dadük, Cemali Sertel, Kilama (Dk.58 Yiğit Ali Buz) , Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi ( Dk.58 Abdulkadir Parmak) Görkem Sağlam (Dk.74 Baran Sarka) , Massanga, Fernandes, Boutobba (Dk.64 Bamgboye) , Okoronkwo (Dk. 64 Deniz Aksoy)

        GOLLER : Dk. 10, Dk. 61 Bouttaba, Dk.26, Dk. 38 Okoronkwo, Dk. 56 Fernandes, (Hatayspor)

        SARI KART: Aksel Aktaş, Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor) Cemali Sertel, Bamgboye, Recep Burak Yılmaz (Hatayspor)

        SÜPER Lig’in 36’ncı hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Hatayspor’a 5-0 mağlup oldu.

        Hatayspor 1 - 0 öne geçti. 10'uncu dakikada Bünyamin Balat'ın ters pasında araya giren Boutobba ceza sahası dışından düzgün vuruşla Hatayspor'u 1-0 öne geçirdi.

        11'nci dakikada Aliou çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra çektiği şut direkten oyun alanına döndü. Dönen topta Maestro'nun ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Dadük'te kaldı.

        Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. 26'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Boutobba çalım attıktan sonra topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahasında topla buluşan Okoronkwo'nun çektiği şutla Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. 2-0

        Hatayspor penaltı kazandı. 37'nci dakikada Osman Kaynak'ın Okoronkwo'ya yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi VAR incelemesinin ardından hakem Ömer Faruk Turtay beyaz noktayı gösterdi.

        Hatayspor 3-0 öne geçti. 38'nci dakikada Okoronkwo'nun penaltı vuruşunu kaleci Deniz Erdönmezer kurtardı. Dönen topu önünde bulan Okoronkwo yaptığı vuruşla Hatayspor'u 3-0 öne geçirdi.

        Hatayspor farkı 4'e çıkardı. 56'ncı dakikada Boutobba'nın vuruşunda top Burhan Ersoy'un eline çarptı, hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Fernandes yaptığı düzgün vuruşla Hatayspor'u 4-0 öne geçirdi.

        Hatayspor skoru 5-0'a getirdi. 61'nci dakikada Okoronkwo'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boutobba, düzgün vuruşla farkı 5'e çıkardı. 5-0.

        Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Hatayspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Adana'da park halindeki otomobil yandı
        Adana'da park halindeki otomobil yandı
        Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk son yolculuğuna uğurlandı
        Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk son yolculuğuna uğurlandı
        Yönetmen Ali Özgentürk, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
        Yönetmen Ali Özgentürk, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
        Adana'da Dünya Hipertansiyon Günü farkındalık etkinliği düzenlendi
        Adana'da Dünya Hipertansiyon Günü farkındalık etkinliği düzenlendi