Adana Demirspor - Hatayspor: 0-5

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Hatayspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Hatayspor penaltı kazandı. 37'nci dakikada Osman Kaynak'ın Okoronkwo'ya yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi VAR incelemesinin ardından hakem Ömer Faruk Turtay beyaz noktayı gösterdi.

SÜPER Lig’in 36’ncı hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Hatayspor’a 5-0 mağlup oldu.

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