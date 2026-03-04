Adana'da minibüsten para çalınması güvenlik kamerasında
Adana'da bir şüphelinin minibüsten para çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'da bir şüphelinin minibüsten para çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde park halindeki bir yolcu minibüsünden 4 bin lirasının çalındığını fark eden sürücü, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine aracın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin minibüsteki parayı çaldığını fark etti.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Aracın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, bisikletle gelen bir şüpheli park halindeki minibüsün kapısını açarak orta konsoldaki parayı alıp uzaklaşıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.