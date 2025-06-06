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        Adana'da çöp kamyonu sulama kanalına devrildi; 3 yaralı

        ADANA'nın Sarıçam ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan belediyeye ait çöp kamyonu, sulama kanalına devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 19:35 Güncelleme: 06.06.2025 - 19:40
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        Adana'da çöp kamyonu sulama kanalına devrildi; 3 yaralı
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        ADANA'nın Sarıçam ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan belediyeye ait çöp kamyonu, sulama kanalına devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan belediyeye ait çöp kamyonu sulama kanalına devrildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon içerisinde bulunan 3 kişiden 2’si kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, bir kişi ise araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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