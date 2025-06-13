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        Ortopedik engelli oğlunun hayali motosikletin parasını dolandırıcılara kaptırdı

        ADANA'da ortopedik engelli oğlu Ferhat Selvi (43) için 3 tekerlekli motosiklet almak isteyen emekli Mehmet Dönmez (72), sosyal medyadaki sahte ilan üzerinden iletişime geçtiği şüpheliler tarafından 32 bin 500 TL dolandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:19
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        Ortopedik engelli oğlunun hayali motosikletin parasını dolandırıcılara kaptırdı
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        ADANA’da ortopedik engelli oğlu Ferhat Selvi (43) için 3 tekerlekli motosiklet almak isteyen emekli Mehmet Dönmez (72), sosyal medyadaki sahte ilan üzerinden iletişime geçtiği şüpheliler tarafından 32 bin 500 TL dolandırıldı.

        Seyhan ilçesinde yaşayan Mehmet Dönmez, Spina Bifida hastalığı nedeniyle ortopedik engelli olan oğlu Ferhat Selvi'nin mahallede rahatça dolaşabilmesi ve alışverişe çıkabilmesi için 3 tekerlekli motosiklet almaya karar verdi. Sosyal medyada gördüğü ilan sahibiyle iletişim kuran Dönmez, 50 bin TL değerindeki motosikleti 32 bin 500 TL’ye satın almak üzere anlaştı. Parayı hesaba aktardıktan sonra banka yetkilileri tarafından aranıp, transferin şüpheli olduğu söylenen Mehmet Dönmez, ilan sahibine bir daha ulaşamadı. İlanın sahte olduğunu ve dolandırıldığını anlayan Dönmez, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        ‘HAYALLERİNİ YIKTILAR’

        Mehmet Dönmez, Demirören Haber Ajansı’na

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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