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        Bakan Tunç: Herkesin kardeşçe yaşadığı bir döneme giriyoruz

        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Şiddetin olmadığı, etnik kökeni ne olursa olsun herkesin kardeşçe yaşadığı, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek ve 'Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizde terörün her türlüsünün sona erdiği bir döneme inşallah giriyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:08 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:10
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        Bakan Tunç: Herkesin kardeşçe yaşadığı bir döneme giriyoruz
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        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Şiddetin olmadığı, etnik kökeni ne olursa olsun herkesin kardeşçe yaşadığı, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek ve 'Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizde terörün her türlüsünün sona erdiği bir döneme inşallah giriyoruz. Terör örgütünün feshi ve silahları yakmasıyla beraber önemli bir sürece girdik. Bu süreç inşallah kalıcı hale gelir. Devletimizin tüm kurumları bu noktada tam koordinasyon içerisinde milletimizin huzur ve güvenliği için milletimiz lehine atılacak adımları atmaya devam edecek" dedi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temel atma törenine katılmak üzere kente geldi. Yüreğir ilçesindeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bulunan inşaat alanında düzenlenen törende konuşan Bakan Yılmaz Tunç, 500 gün içinde bu birimin hizmete açılacağını belirtti.

        Adli Tıp Grup başkanlıklarının öneminden bahseden Bakan Tunç, "Adli Tıp Kurumu bir bilirkişilik kurumudur. 200 yıllık bir geçmişi var ve dünya çapında bir bilirkişilik kurumudur. Dünyaya örnek çalışmaları var. Yargı teşkilatımızın özellikle uzmanlık gerektiren teknik bilirkişilik noktasında en önemli başvurduğu kurum Adli Tıp Kurumu’dur. Kapasitesini gün geçtikçe arttırıyoruz. 2002 yılında sadece 25 ilimizde vardı, artık 81 ilde var. Son 2 yılda Adli Tıp Kurumu’nun kapasitesini daha çok artırmak için Denizli, Bursa ve Samsun’da, Adli Tıp Grup Başkanlığı binalarını hizmete açmış bulunuyoruz. Ankara’da da inşaat çalışmaları devam ediyor. Yarın da Gaziantep bölge başkanlığı temelini atacağız. İstanbul’daki merkez binasının da proje çalışmaları tamamlanmak üzere. Oranın da ihalesini yaptığımız zaman Adli Tıp Kurumu’nun fiziki kapasitesi ve içindeki teknolojik imkanları da hızlı bir şekilde artırarak vatandaşlarımızın yargı ve bilirkişilik hizmetlerinden aldığı hizmetin kalitesini daha da arttırmış olacağız" diye konuştu.

        597 İLK DERECE MAHKEMESİ KURULDU

        Adana’nın 6 Şubat depremlerinden de etkilendiğini hatırlatan Bakan Tunç, bu dönemde yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Depremle birlikte 7 gün 24 saat esasına göre hasar tespit, bilirkişilik ve adli tıp hizmetleri yapıldı. Yargı hizmetlerinin aksamaması için 10 bine yakın adalet personeli dışarıdan bölgeye görevlendirildi. İdari yargıda şehirlerimizin inşası gecikmemesi ve binaların hasar tespitinin bir an önce yapılması için birtakım düzenlemeler yapıldı. O kanun çerçevesinde hizmetler yürüdü. Bölgeye yeni mahkemeler açmamız gerekiyordu. Çünkü giderek artan bir dava yüküyle karşı karşıyayız. Bölgeye 568 adli, 29 idari olmak üzere 597 ilk derece mahkemesinin kurulmasını sağladık. Bunların büyük bir kısmı faaliyete geçti. İstinafta da 43 yeni istinaf dairesi kurarak mahkemelerin sayısını artırdık. Hakim sayısını da 246’dan 350’e yükselttik. Adli yargı ilk derece ve istinafta da 2 bin 942 hakim savcı sayısını 3 bin 347’ye yükseltmiş olduk. Deprem davalarından kaynaklı süreçlerin tıkanmaması için gerekli tedbirleri almış olduk" ifadelerini kullandı.

        'DEPREM DAVALARININ YÜZDE 90’I KARARA BAĞLANDI'

        Deprem bölgesinde açılan davalarla ilgili bilgi veren Bakan Tunç, "Bugüne kadar deprem bölgesinde 112 bin 336 dava açıldı. 78 bin 174 dosyada karar verildi. Eğer bu tedbirler alınmasıydı, hakim savcı sayısını artırmasaydık 112 bin dosyanın 78 bininin bu sürede karara bağlanması mümkün olmazdı. Ağır hasar tespiti ve yıkım kararlarına karşı vatandaşlarımız davalar açtılar. Bir kısmı benim binam yıkılmasın veya yıkılsın diye hepsi yargıya başvurdu. Bu konuda 42 bin 449 dava açıldı, 38 bin 255’i yani yüzde 90’ı karara bağlanmış durumda. Bu yıkım kararları gecikseydi şehrin inşa süreci, yeni konutların yapımı da gecikmiş olacaktı" dedi.

        ‘TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜN SONA ERDİĞİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ’

        ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, şöyle konuştu:

        "Terörsüz bir Türkiye diyoruz. Şiddetin olmadığı, etnik kökeni ne olursa olsun herkesin kardeşçe yaşadığı, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek ve Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizde terörün her türlüsünün sona erdiği bir döneme inşallah giriyoruz. Terör örgütünün feshi ve silahları yakmasıyla beraber önemli bir sürece girdik. Bu süreç inşallah kalıcı hale gelir. Devletimizin tüm kurumları bu noktada tam koordinasyon içerisinde milletimizin huzur ve güvenliği için, milletimiz lehine atılacak adımları atmaya devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilgili komisyon çalışmalarına başladığında süreç titizlikle izlenecek ve milletimizin menfaatine olan her şey yapılmaya devam edecek. Türkiye, birlik ve beraberliğini güçlendirmiş dünyanın en güçlü ülkesi olma yolunda, Türkiye Yüzyılı yolunda emin adımlarla yoluna devam edecek."

        Bakan Tunç’un açıklamalarının ardından Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve kent protokolünün katılımıyla Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temeli atıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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