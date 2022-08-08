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ADANA (AA) - Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Abike idaresindeki 01 VY 025 plakalı otomobil, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunda, sinyalizasyonda bekleyen M.T'nin kullandığı 33 AJV 647 plakalı tıra çarptı.

Kazada yaralanan otomobildeki 5 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Abike, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılar Kuzey, Bilge, Toprak ve Recep Abike'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.









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