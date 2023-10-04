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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 23:02 Güncelleme: 04.10.2023 - 23:02
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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        Toplam 15 arazöz ve 70 personelin görev aldığı söndürme çalışmalarında, sarp arazi nedeniyle yaklaşık 500 metre uzunluğunda hortum da kullanıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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