Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla aranan FETÖ sanığı eski uzman çavuş yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine katıldığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski uzman çavuş, Adana'da saklandığı hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ çatı davası kapsamında İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski uzman çavuş Ali Okumuş'un (31) kentteki bir hücre evinde saklandığını belirledi.

TEM operasyon timi, 7 yıldır aranan Ali Okumuş'un saklandığı merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki hücre evine termal kameralı dron desteğiyle operasyon düzenledi.

Bu sırada kaçma girişiminde bulunan ve polislere direnen Ali Okumuş, etkisiz hale getirilip emniyete götürüldü.

Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı bünyesinde yer aldığı ve darbe girişimi sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı girişini kapatanlar arasında bulunduğu öne sürülen Okumuş, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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