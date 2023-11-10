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        Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla aranan FETÖ sanığı eski uzman çavuş yakalandı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine katıldığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski uzman çavuş, Adana'da saklandığı hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:52 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:52
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        Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla aranan FETÖ sanığı eski uzman çavuş yakalandı
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        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine katıldığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski uzman çavuş, Adana'da saklandığı hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ çatı davası kapsamında İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski uzman çavuş Ali Okumuş'un (31) kentteki bir hücre evinde saklandığını belirledi.

        TEM operasyon timi, 7 yıldır aranan Ali Okumuş'un saklandığı merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki hücre evine termal kameralı dron desteğiyle operasyon düzenledi.

        Bu sırada kaçma girişiminde bulunan ve polislere direnen Ali Okumuş, etkisiz hale getirilip emniyete götürüldü.

        Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı bünyesinde yer aldığı ve darbe girişimi sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı girişini kapatanlar arasında bulunduğu öne sürülen Okumuş, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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