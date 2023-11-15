TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni (AOSB) ziyaret etti.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni (AOSB) ziyaret etti.
AOSB'den yapılan açıklamaya göre Mandal, bölgedeki ziyaretinde AR-GE departmanı bulunan bazı firmaları gezdi, projeler hakkında bilgi aldı.
Mandal, dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üretimi gerçekleştiren Abdioğulları AŞ'yi de inceledi.
Ziyaretinde Mandal'a, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay ile AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de eşlik etti.
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