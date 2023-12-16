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        Adana ve Mersin'de sağlık çalışanları, İsrail'in saldırılarını protesto etti

        Adana ve Mersin'de sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:45
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        Adana ve Mersin'de sağlık çalışanları, İsrail'in saldırılarını protesto etti
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        Adana ve Mersin'de sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

        Seyhan ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

        Slogan atmayan katılımcılar, ellerindeki dövizlerle İnönü Parkı'na yürüdü.

        Grup adına bir konuşma yapan intern doktor Abdullah Yavuz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda sağlık çalışanının öldüğünü, hastane ve ambulansların hizmet dışı kaldığını söyledi.

        Mersin'de de sağlık çalışanları ile öğrenciler, Filistin'e destek için sahil şeridinde "sessiz yürüyüş" etkinliği düzenledi.

        Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'in saldırılarına tepki gösterilen dövizler taşıyan grubun yürüyüşü, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda son buldu.

        Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Melih Hilmi Tekin, konuşmasında, İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini belirterek, "Hekim ve sağlık çalışanları olarak İsrail'in saldırılarına tepki göstermeye, Gazze'deki çocukların, kadınların, hastaların ve meslektaşlarımızın hayatlarının korunması adına mesleğimize yakışır duruş ortaya koymaya kararlıyız." dedi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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