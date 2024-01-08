Adana Demirspor'da Yusuf Sarı sahalardan 2 hafta uzak kalacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 6 Ocak'ta RAMS Başakşehir ile oynanan maçta yaşadığı sol üst arka adale grubu sakatlığına yönelik bugün Adana'da MR görüntülemesi yapıldığı belirtildi.

Futbolcunun tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, "Futbolcumuzun MR değerlendirmesinde, hamstring kas grubuna ait biseps femoris kasında fazla gerilmeye bağlı yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ve 2 hafta sahalardan uzak kalacaktır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.