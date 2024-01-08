Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor'da Yusuf Sarı sahalardan 2 hafta uzak kalacak

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 21:51 Güncelleme: 08.01.2024 - 21:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor'da Yusuf Sarı sahalardan 2 hafta uzak kalacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 6 Ocak'ta RAMS Başakşehir ile oynanan maçta yaşadığı sol üst arka adale grubu sakatlığına yönelik bugün Adana'da MR görüntülemesi yapıldığı belirtildi.

        Futbolcunun tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, "Futbolcumuzun MR değerlendirmesinde, hamstring kas grubuna ait biseps femoris kasında fazla gerilmeye bağlı yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ve 2 hafta sahalardan uzak kalacaktır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fransa Başbakanı Borne istifa etti
        Fransa Başbakanı Borne istifa etti
        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Pendik'te yağışın ardından okulun duvarı çöktü
        Pendik'te yağışın ardından okulun duvarı çöktü
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali

        Benzer Haberler

        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana ve Mersin'de ziyaretlerde bulundu
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana ve Mersin'de ziyaretlerde bulundu
        Ceyhan'daki kanlı pusuya 4 tutuklama
        Ceyhan'daki kanlı pusuya 4 tutuklama
        Adana'da depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanla ilgili 4 sanığın...
        Adana'da depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanla ilgili 4 sanığın...
        Kozan'da Işıklı Mahalle parkı yapımı tamamlandı
        Kozan'da Işıklı Mahalle parkı yapımı tamamlandı
        Kozan Belediyesi, Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları'na katıldı
        Kozan Belediyesi, Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları'na katıldı
        Kozan'da 7 şüpheli tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi
        Kozan'da 7 şüpheli tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi