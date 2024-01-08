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        Ceyhan'daki kanlı pusuya 4 tutuklama

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Turan Rigan'ın evinin önünde pusuya düşürülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 21:13 Güncelleme: 08.01.2024 - 21:15
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        Ceyhan'daki kanlı pusuya 4 tutuklama
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        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Turan Rigan'ın evinin önünde pusuya düşürülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, geçen 21 Aralık günü saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilini park ettikten sonra yürüyerek evine giden Turan Rigan (44), pusu kuran kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancalarla açılan ateş sonucu Rigan, hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmada cinayet şüphelilerinin M.B., O.Ç., B.U. ve G.A. olduğu saptandı. Adresleri belirlenen 4 şüpheli, 5 Ocak günü gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 balistik çelik yelek ele geçirildi. Emniyette sorgulanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevini gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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