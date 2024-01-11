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        Adana'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 23:40 Güncelleme: 11.01.2024 - 23:40
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        Adana'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, S.D, Sakarya'dan ailesiyle Adana'ya gezmeye gelen ve Çınarlı Mahallesi'nde bulunan tatlıcıdan alışveriş yapan U.M'nin yanına yaklaşarak para istedi.

        Bunun üzerine U.M. cüzdanından para çıkartarak S.D'ye uzattı. S.D. henüz bilinmeyen nedenle parayı geri vererek U.M'ye saldırdı.

        Daha sonra yaşanan arbede sırasında, S.D. yanında bulundurduğu bıçakla U.M. ve H.S'yi yaraladı.

        S.D. olay yerinden kaçarken, U.M. ve H.S. kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 14 suç kaydı bulunan S.D, suç unsuru bıçakla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. tutuklandı.

        Bu arada olay anı iş yerinin güvenlik kamerası yansıdı. Görüntülerde, S.D'nin U.M'nin yanına gelerek para istemesi, U.M'nin cüzdanından para çıkarıp vermesi yer alıyor. S.D'nin daha sonra parayı geri uzatıp U.M'ye saldırması ve yaşanan arbede görüntülere yansıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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