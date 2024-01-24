Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 19:34 Güncelleme: 24.01.2024 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:AdanaASKİ Atatürk

        Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Doğan Sevinçelli

        Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Stojiljkovic, Büşra Güneş, Fabris, Ezgi Bektaş, Yasemin Güveli (Berin Yıldırım, Leyva, Berra Eren, Nur Sevil Gökbudak, Ceren Cihan Önal, Ezgi Uludağ,

        Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Stevanovic, Hande Baladin, Jack-Kisal, Gray, Boskovic, (Simge Şebnem Aköz, Yasemin Şahin, Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Yaprak Erkek

        Setler: 20-25, 25-20, 14-25, 24-26

        Süre: 107 dakika (23, 289, 24, 31)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Alman Şansölye: Ülkenin durumu tedirgin edici
        Alman Şansölye: Ülkenin durumu tedirgin edici
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü
        Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü
        Ali Diken cinayetinde itiraf geldi!
        Ali Diken cinayetinde itiraf geldi!
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı

        Benzer Haberler

        Adana'da sünger fabrikasında yangın (2)
        Adana'da sünger fabrikasında yangın (2)
        Adana'da mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Adana'da mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Adana'da sünger fabrikasında yangın
        Adana'da sünger fabrikasında yangın
        Sarıçam'da şehitler dualarla anıldı
        Sarıçam'da şehitler dualarla anıldı
        Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da 1 milyon 636 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Adana'da 1 milyon 636 bin kaçak makaron ele geçirildi