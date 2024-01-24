Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:AdanaASKİ Atatürk
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Doğan Sevinçelli
Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Stojiljkovic, Büşra Güneş, Fabris, Ezgi Bektaş, Yasemin Güveli (Berin Yıldırım, Leyva, Berra Eren, Nur Sevil Gökbudak, Ceren Cihan Önal, Ezgi Uludağ,
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Stevanovic, Hande Baladin, Jack-Kisal, Gray, Boskovic, (Simge Şebnem Aköz, Yasemin Şahin, Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Yaprak Erkek
Setler: 20-25, 25-20, 14-25, 24-26
Süre: 107 dakika (23, 289, 24, 31)
ADANA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.