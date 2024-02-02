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        Adana Demirspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:47 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:59
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        Adana Demirspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Mavi-lacivertliler, antrenmanda koordinasyon, pas ve taktik çalıştı.

        Adana Demirspor'un yeni transferleri Abat Aymbetov, Nabil Alioui ve Breyton Fougeu da takımla ilk antrenmanına çıktı.

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