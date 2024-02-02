Adana Demirspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor'un yeni transferleri Abat Aymbetov, Nabil Alioui ve Breyton Fougeu da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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