Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yüksel Y. (48) yönetimindeki 01 RJ 893 plakalı otomobil, Tepecikören Mahallesi'nde karşı yönden gelen Duran K'nin (25) kullandığı 01 R 2711 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Emine U. (52) ve Elif A. (70) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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