Adana'da mısır tarlasında kaybolan tarım işçisi bulundu

Hamam Mahallesi Tılan mevkisinde 21 Mayıs'ta sulamayı kontrol için yaklaşık 25 dönümlük mısır tarlasına giren Adem Süzgün'ün (29) tarladan çıkmadığını fark eden yakınları ve mahalle sakinleri durumu güvenlik güçlerine bildirmiş ve arama çalışmaları başlatılmıştı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ile jandarma asayiş timlerinin katıldığı arama çalışmalarında Süzgün, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 5 kilometre mesafede bir tarlada bulundu.

Hamam Mahallesi Tılan mevkisinde önceki gün sulamayı kontrol için girdiği mısır tarlasından çıkmayan Adem Süzgün'ü (29) arama çalışmaları devam etti.

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