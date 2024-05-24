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        Adana'da devrilen tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

        Adana'da otoyolda kontrolden çıkarak devrilen tırda sıkışan sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 17:25 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:25
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        Adana'da devrilen tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
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        Adana'da otoyolda kontrolden çıkarak devrilen tırda sıkışan sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde bir tır kontrolden çıkarak devrildi.

        Kaza sonucu sürücü kabinde sıkışarak yaralandı.

        Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

        Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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