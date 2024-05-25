Adana'da balıkçı dükkanına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anı görüntülerinde, balıkçı dükkanı önündeki bir kişinin üzerine gelen araçtan kurtulmak için hızla uzaklaştığı görülüyor.

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda, sürücüsünün kim olduğu henüz öğrenilemeyen 01 ATA 703 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak balıkçı dükkanına çarptı.

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