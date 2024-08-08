Pozantı'da Aşçıbekirli Sağlık Evi açıldı

Nimet Konuk ve şehit Erhan Konuk hayratı olarak yapılan sağlık evinde doktor, muayene ve bekleme odaları ve mutfak bölümüyle mahalle sakinlerine hizmet verecek.

Pozantı Belediyesi ve Aşçıbekirli mahalle sakini hayırsever Rasim Konuk'un destekleriyle inşa edilen sağlık evinin açılışı için program düzenlendi.

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