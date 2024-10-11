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        Kozan'da Amatör Spor Haftası kutlandı

        Kozan'da Amatör Spor Haftası dolayısıyla veteran futbol müsabakası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:47 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:03
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        Kozan'da Amatör Spor Haftası kutlandı
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        Kozan'da Amatör Spor Haftası dolayısıyla veteran futbol müsabakası düzenlendi.

        Kozan İsmet Atlı Şehir Stadı'nda düzenlenen müsabakalarda aralarında bazı eski milletvekillerinin yanı sıra il ve ilçe protokolünün de yer aldığı turuncu ve yeşil takımlar karşılaştı.

        Karşılaşmayı turuncu takım 3-2'lik skorla kazandı.

        Maçı Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ile davetliler izledi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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