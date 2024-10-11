Kozan'da Amatör Spor Haftası kutlandı

Kozan İsmet Atlı Şehir Stadı'nda düzenlenen müsabakalarda aralarında bazı eski milletvekillerinin yanı sıra il ve ilçe protokolünün de yer aldığı turuncu ve yeşil takımlar karşılaştı.

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