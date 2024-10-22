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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 02:48 Güncelleme: 22.10.2024 - 02:48
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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Samet Aslan (19), Başak Mahallesi'ndeki dedesinin evinin önünde bulunduğu esnada, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

        Gazetecilere açıklamada bulunan Aslan'ın akrabalarından Mahmut Yüksel, yeğeninin dedesinin evinin önünde silahla vurulduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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