Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Pozantı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 17:06 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pozantı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Pozantı ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

        İlçede gece başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

        Yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki Fındıklı, Kamışlı, Hamidiye, Dağdibi, Yazıcak, Aşçıbekirli ve Karakışlakçı mahalleleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Pozantı Belediyesi ekipleri, sürücülerin sıklıkla kullandığı yollarda tuzlama yaptı.

        Ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Trendyol 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - İstanbulspor: 5
        Trendyol 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - İstanbulspor: 5
        Otomobil ile tır çarpıştı
        Otomobil ile tır çarpıştı
        DAİMFED'den hastaneye 15 konteyner medikal ve sarf malzemesi desteği
        DAİMFED'den hastaneye 15 konteyner medikal ve sarf malzemesi desteği
        Soğuk hava sinüziti tetikliyor
        Soğuk hava sinüziti tetikliyor
        Benzini biten motosikleti ayaklar ile ittiler
        Benzini biten motosikleti ayaklar ile ittiler
        Adana'da bir kişinin düşme sonucu ölümüne ilişkin tutuklanan 2 sanık hakim...
        Adana'da bir kişinin düşme sonucu ölümüne ilişkin tutuklanan 2 sanık hakim...