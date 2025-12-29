Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bir kişinin düşme sonucu ölümüne ilişkin tutuklanan 2 sanık hakim karşısında

        Adana'da engebeli alandan düşen kişinin ölümünde ihmalleri olduğu gerekçesiyle tutuklanan 2 arkadaşının yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:57 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bir kişinin düşme sonucu ölümüne ilişkin tutuklanan 2 sanık hakim karşısında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da engebeli alandan düşen kişinin ölümünde ihmalleri olduğu gerekçesiyle tutuklanan 2 arkadaşının yargılanmasına başlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Mehmet Ateş'in (38) şüpheli ölümünün ardından haklarında "ihmali davranışla kasten öldürme" ve "yardım bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçlarından 16'şar yıldan 23'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar F.O. ve Y.G. ile taraf avukatları katıldı.

        F.O. savunmasında, Ateş ile uzun yıllardır arkadaş olduklarını ve olay günü içki içtiklerini söyledi.

        Ateş'in kısa süreliğine yanından uzaklaştığını anlatan F.O, "Mehmet Ateş'in yere düştüğünden haberim dahi olmadı. Ses duyunca Mehmet'in yanına gidip nasıl olduğunu sorduğumda 'iyi olduğunu' söyledi. Kafasına baktım, herhangi kan izi görmedim. Daha sonra Y.G. ile birlikte Mehmet Ateş'i aracın arka kısmına bindirdik. Mehmet'e araç içinde birkaç kez hastaneye götürme teklifinde bulunduk ama kendisi istemedi." iddialarında bulundu.

        F.O. sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Maktulü dönerciye götürmek istedim ancak 'midesinin bulandığını' söyledi. Ben de kız arkadaşımın evine gitmeye karar verdim. Mehmet Ateş ise araç içinde uyumak istedi. Çok sarhoş olduğum için uyudum. Sabah araca indiğimde Ateş'e dokundum ancak uyanmadı, eli ve yüzü soğuktu. Hastaneye götürdüğümde Ateş'in öldüğünü öğrendim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Arkadaşımın ölümünde ihmalim yoktur."

        Y.G. de Ateş'in ölümünde ihmalinin bulunmadığını öne sürerek, "Ateş'in düştüğünü görmedim. Zaten maktulün vücudunda yara izine rastlamadık. Daha sonra araçla olay yerinden ayrıldık ve sonra evimin önünde indim. Araçtan inerken 'iyi geceler' dediğimde maktul aynı şekilde karşılık verdi." dedi.

        Ateş'in eşi ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların tahliyesine karar verilmesini ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın taraflarına gönderilmesini istedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta engebeli alandan düşen Mehmet Ateş'in şüpheli ölümüyle ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ateş'in olay sırasında yanında olan arkadaşları F.O. ve Y.G. 8 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

        Sanıklar hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" ve "yardım bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçlarından 16'şar yıldan 23'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Adana'da onkoloji hastası çocuklara yılbaşı eğlencesi
        Adana'da onkoloji hastası çocuklara yılbaşı eğlencesi
        Adana kan bağışında her zaman ilk üçte
        Adana kan bağışında her zaman ilk üçte
        Adana merkezindeki arazi, çöp ve moloz doldu
        Adana merkezindeki arazi, çöp ve moloz doldu
        Adana'da 40 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otobüsün şoförüne 6 yıl 3 ay ha...
        Adana'da 40 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otobüsün şoförüne 6 yıl 3 ay ha...
        Adana'da ruhsatsız 2 muayenehaneye operasyonda 3 gözaltı
        Adana'da ruhsatsız 2 muayenehaneye operasyonda 3 gözaltı
        Yüreğir Belediyesi zabıta ekiplerinden yılbaşı öncesi sıkı denetim
        Yüreğir Belediyesi zabıta ekiplerinden yılbaşı öncesi sıkı denetim