Adana'da bir kişinin düşme sonucu ölümüne ilişkin tutuklanan 2 sanık hakim karşısında

Adana'da engebeli alandan düşen kişinin ölümünde ihmalleri olduğu gerekçesiyle tutuklanan 2 arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Mehmet Ateş'in (38) şüpheli ölümünün ardından haklarında "ihmali davranışla kasten öldürme" ve "yardım bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçlarından 16'şar yıldan 23'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar F.O. ve Y.G. ile taraf avukatları katıldı.

F.O. savunmasında, Ateş ile uzun yıllardır arkadaş olduklarını ve olay günü içki içtiklerini söyledi.

Ateş'in kısa süreliğine yanından uzaklaştığını anlatan F.O, "Mehmet Ateş'in yere düştüğünden haberim dahi olmadı. Ses duyunca Mehmet'in yanına gidip nasıl olduğunu sorduğumda 'iyi olduğunu' söyledi. Kafasına baktım, herhangi kan izi görmedim. Daha sonra Y.G. ile birlikte Mehmet Ateş'i aracın arka kısmına bindirdik. Mehmet'e araç içinde birkaç kez hastaneye götürme teklifinde bulunduk ama kendisi istemedi." iddialarında bulundu.

F.O. sözlerini şöyle sürdürdü: "Maktulü dönerciye götürmek istedim ancak 'midesinin bulandığını' söyledi. Ben de kız arkadaşımın evine gitmeye karar verdim. Mehmet Ateş ise araç içinde uyumak istedi. Çok sarhoş olduğum için uyudum. Sabah araca indiğimde Ateş'e dokundum ancak uyanmadı, eli ve yüzü soğuktu. Hastaneye götürdüğümde Ateş'in öldüğünü öğrendim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Arkadaşımın ölümünde ihmalim yoktur." Y.G. de Ateş'in ölümünde ihmalinin bulunmadığını öne sürerek, "Ateş'in düştüğünü görmedim. Zaten maktulün vücudunda yara izine rastlamadık. Daha sonra araçla olay yerinden ayrıldık ve sonra evimin önünde indim. Araçtan inerken 'iyi geceler' dediğimde maktul aynı şekilde karşılık verdi." dedi. Ateş'in eşi ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların tahliyesine karar verilmesini ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın taraflarına gönderilmesini istedi.