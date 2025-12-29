Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 3 ay hapis

        Adana'da, FETÖ'nün "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 18:07 Güncelleme: 29.12.2025 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 3 ay hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da, FETÖ'nün "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık K.M.K. ve avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiğini, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini ve ByLock yazışmalarında adının geçtiğini belirtti.

        Savcı, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı ve örgüt içinde "bölge talebe mesulü" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen K.M.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık K.M.K, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Mahrem imamlar ile görüşmedim. Örgütsel bir konumum yoktur. Bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürütmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Boş araziye moloz ve çöp dökülmesine tepki gösteren mahalleli, çözüm bekliy...
        Boş araziye moloz ve çöp dökülmesine tepki gösteren mahalleli, çözüm bekliy...
        Pozantı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı
        Pozantı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı
        Trendyol 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - İstanbulspor: 5
        Trendyol 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - İstanbulspor: 5
        Otomobil ile tır çarpıştı
        Otomobil ile tır çarpıştı
        DAİMFED'den hastaneye 15 konteyner medikal ve sarf malzemesi desteği
        DAİMFED'den hastaneye 15 konteyner medikal ve sarf malzemesi desteği
        Soğuk hava sinüziti tetikliyor
        Soğuk hava sinüziti tetikliyor