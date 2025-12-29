Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, FETÖ'nün "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık K.M.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiğini, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini ve ByLock yazışmalarında adının geçtiğini belirtti.

Savcı, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı ve örgüt içinde "bölge talebe mesulü" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen K.M.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık K.M.K, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Mahrem imamlar ile görüşmedim. Örgütsel bir konumum yoktur. Bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürütmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.