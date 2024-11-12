Adana'da oto tamirhanesinde 8 ruhsatsız silah ve çelik yelek bulundu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, oto tamirhanesinde ruhsatsız 8 silah ve çelik yelek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, oto tamirhanesinde ruhsatsız 8 silah ve çelik yelek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir oto tamirhanesinde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda, iş yerindeki çeşitli bölgelere gizlenmiş ruhsatsız 5 tabanca, 3 tüfek ve çelik yelek ele geçirildi.
Tamirhanedeki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
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