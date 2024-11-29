Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana merkezli 3 ilde sahte dolar operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Adana merkezli 3 ilde düzenlenen sahte dolar operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:09 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana merkezli 3 ilde sahte dolar operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana merkezli 3 ilde düzenlenen sahte dolar operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki iki özel bankadan birinin ATM'lerine sahte 100 dolarlık 423 banknot, diğer bankanın ATM'lerine de sahte 100 dolarlık 35 banknot yatırıldığı ihbarını aldı.

        Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini belirlediği 15 şüpheliye yönelik Adana, Hatay ve Mersin'de çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde, elebaşı oldukları iddia edilen A.Ö, F.K, S.B. ve R.S'nin de aralarında yer aldığı 15 şüpheli yakalandı.

        Ekipler adreslerde sahte 100 dolarlık 183 banknot, 1 dolarlık 256 banknot, 5 liralık 36 banknot ile ruhsatsız tabanca ve 36 mermi ele geçirdi.

        - Tanınmamak için şapka, gözlük ve maske kullanmışlar

        Zanlıların ATM'lere para yatırdıkları sırada tanınmamak için şapka, güneş gözlüğü ve maske kullandıkları tespit edildi.

        Ayrıca, şüphelilerin sahte dolarları başkalarına ait banka hesaplarını kullanarak ATM'lere yatırdığı, daha sonra Türk lirasına çevirip başkalarının hesaplarına aktardıkları saptandı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıkça ifadelerinin ardından salıverildi, A.Ö, F.K, S.B. ve R.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Taksi ve dolmuşlara acil durum butonu geliyor!
        Taksi ve dolmuşlara acil durum butonu geliyor!
        Uyuşturucu satışı anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı!
        Uyuşturucu satışı anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Avustralya ilk ülke oldu!
        Avustralya ilk ülke oldu!
        Meyve yemekten önce mi, sonra mı yenmeli?
        Meyve yemekten önce mi, sonra mı yenmeli?
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Yağış yok, buzlanma ve don var
        Yağış yok, buzlanma ve don var
        Netanyahu'dan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
        Netanyahu'dan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Kız meselesi husumeti kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı
        Kız meselesi husumeti kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı
        Florya arazisine dev talip
        Florya arazisine dev talip
        Beşiktaş yönetimi toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi toplanıyor!

        Benzer Haberler

        Adana'da iki tırda 23 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Adana'da iki tırda 23 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Adana'da bazı döviz büroları sahte banknot iddiasıyla 50 ve 100 dolar alımı...
        Adana'da bazı döviz büroları sahte banknot iddiasıyla 50 ve 100 dolar alımı...
        Adana'da bir kişinin otomobilini gasbettiği öne sürülen 4 sanığa 6 yıl 1'er...
        Adana'da bir kişinin otomobilini gasbettiği öne sürülen 4 sanığa 6 yıl 1'er...
        Adana'daki cinayetle ilgili 4 sanığa verilen hapis cezaları yeniden yargıla...
        Adana'daki cinayetle ilgili 4 sanığa verilen hapis cezaları yeniden yargıla...
        Adana'da "Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçi...
        Adana'da "Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçi...
        Adana'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Adana'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı