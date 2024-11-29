Adana merkezli 3 ilde sahte dolar operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Ayrıca, şüphelilerin sahte dolarları başkalarına ait banka hesaplarını kullanarak ATM'lere yatırdığı, daha sonra Türk lirasına çevirip başkalarının hesaplarına aktardıkları saptandı.

Zanlıların ATM'lere para yatırdıkları sırada tanınmamak için şapka, güneş gözlüğü ve maske kullandıkları tespit edildi.

- Tanınmamak için şapka, gözlük ve maske kullanmışlar

Ekipler adreslerde sahte 100 dolarlık 183 banknot, 1 dolarlık 256 banknot, 5 liralık 36 banknot ile ruhsatsız tabanca ve 36 mermi ele geçirdi.

Adreslerde, elebaşı oldukları iddia edilen A.Ö, F.K, S.B. ve R.S'nin de aralarında yer aldığı 15 şüpheli yakalandı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini belirlediği 15 şüpheliye yönelik Adana, Hatay ve Mersin'de çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki iki özel bankadan birinin ATM'lerine sahte 100 dolarlık 423 banknot, diğer bankanın ATM'lerine de sahte 100 dolarlık 35 banknot yatırıldığı ihbarını aldı.

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