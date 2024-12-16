Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Y.K. ise hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

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