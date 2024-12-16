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        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki parkta sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:02 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:02
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        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki parkta sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın, 16 Eylül 2023'te gece saatlerinde Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki parkta yanına gelen kişiye peçeteye gizlediği 54 gram sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Y.K. ise hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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