Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, takımın hücum gücünü de geliştirmek istiyor:

        EREN BOZKURT - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, takımının gol yeme sorununu çözdüklerini, yeni transferlerle hücumdaki eksikleri de gidermeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, takımın hücum gücünü de geliştirmek istiyor:
        ABONE OL

        EREN BOZKURT - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, takımının gol yeme sorununu çözdüklerini, yeni transferlerle hücumdaki eksikleri de gidermeyi hedeflediklerini söyledi.

        Yusuf Şimşek, Çatalan Tesisleri'nde sürdürdükleri Boluspor maçı hazırlıkları öncesi AA muhabirine, Antalya kamplarının çok iyi geçtiğini anlattı. Hem oyuncuların kafasını dağılması hem de çalışma açısından mükemmel bir ortam yakaladıklarını anlatan Şimşek, bir haftalık kampta futbolcuların çok iyi performans gösterdiğini dile getirdi.

        Şimşek, geçen hafta sahalarında golsüz berabere kaldıkları Amed Sportif Faaliyetler maçında zaman zaman iyi, zaman zaman da kötü oynadıkları dakikalar olduğunu ifade etti.

        Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi oynadıklarını ancak gol pozisyonu bulamadıklarını anlatan Şimşek, "Maçın hakkı beraberlikti diye düşünüyorum. Aldığımız 1 puan kötü değil ama açıkçası ben 1 puandan çok mutlu olmadım." dedi.

        Şimşek, kendisi göreve geldikten sonra 8 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde ettiklerini anımsatarak, şöyle konuştu:

        "Yenildiğimiz Teksüt Bandırmaspor, Kocaelispor ve Erzurumspor, şampiyonluğa oynayan 3 takım. Bu takımlara karşı gerçekten müthiş oynadık. Sadece Kocaelispor maçında biraz rakip üstündü. Bandırmaspor ve Erzurumspor maçlarında rakipler üstünlük kuramadılar, hatta Bandırmaspor'u yenebilirdik. Son 3 maçta 7 puan aldık. Bence iyi puanlar. Uzun süredir galip gelemeyen bir takımdan galip gelmek için saldıran bir takım haline geldik."

        - "Defans bölümünü hallettik"

        Takımda her şeyin iyi gittiğini dile getiren Şimşek, bu hafta deplasmanda yapacakları Boluspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini vurguladı.

        Kendisinden önce takımın farklı yengiler aldığını anımsatan Şimşek, şunları dile getirdi:

        "Daha önce 3-4 gol yemiş bir takımdan, berabere kaldığımız maçta üzülen bir takım haline geldik. Oyuncu grubu taktiksel anlayışımızı ve kendi karakterini sahaya yansıttılar. Oynadığımız bütün maçlarda neredeyse hiçbir rakibimize ezilmedik. 8 maçta 6 gol yedik, 6 gol atabildik. Daha çok gol atmak isterdik ama olmadı. Artık gol atmayı geliştirmek lazım. Defansif anlamda iyi oynamaya başladık. Biz geldiğimiz günden beri gol yememeyi düşünüyoruz çünkü gol yemeyen takım bir şekilde atabilir. Pozisyonlara giriyoruz. Geldiğim günden beri az pozisyon verdik, vermemeye de çalışıyoruz. Defans bölümünü hallettik. Ofans olarak goller atmamız lazım. Transferlerimiz de bu yönde olacak. Boluspor maçında puan ve puanlar alıp daha sonra yeni transferlerimizle daha güzel günler görebiliriz."

        - "7-8 oyuncu alacağız"

        Şimşek, kulübün prensipte anlaştığını duyurduğu 28 yaşındaki Rumen forvet Andrei Ivan'ın, kulüp başkanı Ergin Göleli ile bir araya geldikten sonra sözleşme imzalayacağını anımsattı.

        Transferlerin süreceğinin bilgisini paylaşan Şimşek, şunları kaydetti:

        "Kulüp başkanımız ve yönetimimiz açıklamalara yavaş yavaş devam edecek. Anlaştığımız oyuncular var, kendileri açıklayacak. Başkanımız ve yönetimimiz transferlerle uğraşıyorlar. Ben gerekli listemi verdim. Onlar da araştırıyorlar, kendi listeleri de var. Transferleri başkan ve yönetim yapıyor. Bize de oyuncular gelince oynatmak kalıyor. Arada 7-8 oyuncu alacağız."

        Amed Sportif Faaliyetler maçında tribünde müthiş bir taraftar topluluğu bulunduğunu ifade eden Şimşek, "Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gönül galip gelmek, 3 puan hediye etmek isterdi ama olmadı. İnşallah Alagöz Holding Iğdırspor maçında yine taraftarla birlikte olup hep beraber tarih yazmak için onlara hediyelerimiz olacak." dedi.

        Topladığı 15 puanla 19. sırada bulunan Adanaspor, ligin 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Boluspor ile Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villası soyulmuştu... Sıcak gelişme!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villası soyulmuştu... Sıcak gelişme!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Trump'ın yemin töreni için rekor bağış toplandı
        Trump'ın yemin töreni için rekor bağış toplandı
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"

        Benzer Haberler

        Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi ve mühendisinin yargılanmas...
        Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi ve mühendisinin yargılanmas...
        Adana'nın "alev savaşçıları" Ormancılık Olimpiyatları'nda yarışacak
        Adana'nın "alev savaşçıları" Ormancılık Olimpiyatları'nda yarışacak
        Adana'da 1 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da 1 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
        Oğlunu göstermeyen eşine otobüs direksiyonunda biber gazı sıktı, kolunu ısı...
        Oğlunu göstermeyen eşine otobüs direksiyonunda biber gazı sıktı, kolunu ısı...
        Adana'da otobüs şoförünün karısı tarafından direksiyon başında bıçaklanması...
        Adana'da otobüs şoförünün karısı tarafından direksiyon başında bıçaklanması...
        Adanaspor, 34 yaşındaki Sokol Cikalleshi ile "prensipte" anlaştı
        Adanaspor, 34 yaşındaki Sokol Cikalleshi ile "prensipte" anlaştı